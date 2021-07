19 июл 2021



ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют THE KINKS



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз препарации подвергся хит THE KINKS "You Really Got Me" (в конце есть видео на новую композицию Zoom Zoom)







