6 сен 2023



ROBERT FRIPP о METALLICA: «Я рассматриваю Kirk'a и James'a как одного гитариста»



В рамках интервью для Metal Hammer гитарист King Crimson Robert Fripp поделился мнением о METALLICA и "Enter Sandman":



«Мы с Toya'ей уже довольно давно знаем о Metallica, но я никогда не учил ни одной песни Metallica до "Sunday Lunch". На самом деле мы играем эту песню в туре, потому что она нам очень нравится. Я рассматриваю Kirk'a и James'a как одного гитариста — для меня они неразрывно связаны! Опять же, я рассматривал разные версии песни на протяжении всей их карьеры. Сейчас кажется, что они играют ниже на пару полутонов, что вполне законно.



Я где-то читал несколько лет назад, что Kirk только открыл для себя мои и Эдриана Белью взаимно пересекающиеся партии из "Discipline" в 1981 году, и они ему понравились. Насчет этого не знаю, но что я точно знаю, так это то, что Кирк — потрясающий музыкант. Соло на "Enter Sandman" — просто чума! Я изучал его и сказал бы, что это довольно сложно, но очень весело. Нужно потрудиться, чтобы сыграть его должным образом. Так что да, Metallica и "Enter Sandman"… Мне это очень нравится!»



Более полное интервью вы можете почитать здесь.







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