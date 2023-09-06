Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRA... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
[= ||| все новости группы



*

Robert Fripp & Toyah

*



6 сен 2023 : 		 ROBERT FRIPP о METALLICA: «Я рассматриваю Kirk'a и James'a как одного гитариста»

28 авг 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит THE HIVES

22 авг 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит FOO FIGHTERS

14 авг 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит MÖTLEY CRÜE

7 авг 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE

31 июл 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит FREE

11 июл 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили песню Боуи

3 июл 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили MARTHA AND THE MUFFINS

26 июн 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит CREAM

20 июн 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит LENNY KRAVITZ

15 июн 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит BILLY IDOL'а

5 июн 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит AC/DC

29 май 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит GOLDEN EARRING

25 май 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит METALLICA

15 май 2023 : 		 TOYAH: «Я танцую прямо на столе»

8 май 2023 : 		 ROBERT FRIPP и TOYAH: «Я танцую прямо на столе»

1 май 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит JOAN JETT

18 апр 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BLACK SABBATH

11 апр 2023 : 		 «ЧОрный лебедь» от ROBERT FRIPP & TOYAH

4 апр 2023 : 		 Самый популярный скриншот ROBERT FRIPP & TOYAH

27 мар 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит J. GEILS BAND

21 мар 2023 : 		 Ляпы от ROBERT FRIPP & TOYAH!

6 мар 2023 : 		 Лучший клип ROBERT FRIPP & TOYAH 2022!

28 фев 2023 : 		 Ляпы от ROBERT FRIPP & TOYAH!

20 фев 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит REPUBLICA

13 фев 2023 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют!
Показать далее
| - |

|||| 6 сен 2023

ROBERT FRIPP о METALLICA: «Я рассматриваю Kirk'a и James'a как одного гитариста»



zoom
В рамках интервью для Metal Hammer гитарист King Crimson Robert Fripp поделился мнением о METALLICA и "Enter Sandman":

«Мы с Toya'ей уже довольно давно знаем о Metallica, но я никогда не учил ни одной песни Metallica до "Sunday Lunch". На самом деле мы играем эту песню в туре, потому что она нам очень нравится. Я рассматриваю Kirk'a и James'a как одного гитариста — для меня они неразрывно связаны! Опять же, я рассматривал разные версии песни на протяжении всей их карьеры. Сейчас кажется, что они играют ниже на пару полутонов, что вполне законно.

Я где-то читал несколько лет назад, что Kirk только открыл для себя мои и Эдриана Белью взаимно пересекающиеся партии из "Discipline" в 1981 году, и они ему понравились. Насчет этого не знаю, но что я точно знаю, так это то, что Кирк — потрясающий музыкант. Соло на "Enter Sandman" — просто чума! Я изучал его и сказал бы, что это довольно сложно, но очень весело. Нужно потрудиться, чтобы сыграть его должным образом. Так что да, Metallica и "Enter Sandman"… Мне это очень нравится!»

Более полное интервью вы можете почитать здесь.

KING CRIMSON Guitarist ROBERT FRIPP In Praise Of METALLICA -




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 сен 2023
AnyMetalYouLike
"А я напоминаю, что Фрипп не сочинил ни одной песни в составе Металлики"
Like!2
6 сен 2023
F
Fo0x
Фрипп, будь мужиком, дай Кирку вставить хотя бы один свой рифф в Кримзон ! Хоть где-то он должен вставить.

просмотров: 1003

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом