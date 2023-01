16 янв 2023



Latex Lunch от ROBERT FRIPP & TOYAH



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox в новом выпуске своей нетленной серии остановили внимание на композиции ‘Latex Messiah’, которая была выпущена на альбома Toyah 2007 года "In the Court of the Crimson Queen". https://www.instagram.com/toyahofficial/







+1 -0



просмотров: 191