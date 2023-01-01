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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
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*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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Robert Fripp & Toyah

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ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит FOO FIGHTERS



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ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают исполнять кавер-версии — на этот раз пара решила вспомнить свою интерпретацию хита FOO FIGHTERS "All My Life":

«В эти выходные мы вновь побывали на кухне, где Toyah и Robert играют в стиле Foo Fighters, исполняя песню "All My Life". Toyah вдохновилась техникой рисования Джексона Поллока и добавила немного сусального золота. Настоящий классический воскресный обед от рок-дуэта».

ROBERT FRIPP & TOYAH Revisit Sunday Lunch Performance Of FOO FIGHTERS'




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