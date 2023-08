сегодня



ROBERT FRIPP & TOYAH вспоминают хит FOO FIGHTERS



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают исполнять кавер-версии — на этот раз пара решила вспомнить свою интерпретацию хита FOO FIGHTERS "All My Life":



«В эти выходные мы вновь побывали на кухне, где Toyah и Robert играют в стиле Foo Fighters, исполняя песню "All My Life". Toyah вдохновилась техникой рисования Джексона Поллока и добавила немного сусального золота. Настоящий классический воскресный обед от рок-дуэта».







+0 -0



просмотров: 137