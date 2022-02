сегодня



ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют THE DEAD KENNEDYS



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз препарации подвергся хит THE DEAD KENNEDYS ‘Too Drunk To Fuck’. https://www.instagram.com/toyahofficial/











