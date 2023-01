23 янв 2023



ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит KISS



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз пришёл момент для интерпретации хита KISS "I Was Made For Loving You" как You Were Made for Loving Me.







