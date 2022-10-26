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ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его видеоролики с женой



В новом интервью The Telegraph Robert Fripp дал свои комментарии по поводу негативной реакции на видеоролики, которые он снимает вместе со своей женой Toyah'eй Willcox:



«В начале самоизоляции моя жена вручила мне пачку и свои чёрные колготки, отвела меня в конец сада и поставила "Лебединое озеро" Чайковского. Моя жена настаивает, что артисты обязаны поднимать людям настроение в трудные времена. Уважаю ли я это стремление? Мой ответ — да, целиком и полностью.



Мы прекрасно понимаем, что испытывают люди во время изоляции. Когда ты сидишь в маленькой квартире, а твоя мать в это время умирает, и ты не можешь пойти на похороны. Моя жена сказала мне: если всё, что мы сделали за два года, это помогли хотя бы одному человеку пережить это тяжёлое время, то всё это того стоит. Так что я не уверен, что это соответствует критериям высшей ценности в музыке, но для меня это начинание, которое я уважаю. И я вполне готов взять в руки гитару и сыграть классический рифф, чтобы добиться этого.



Правда, это расстроило некоторых поклонников King Crimson.



Мне уже 76 лет, и меня это абсолютно не волнует. Это моя жизнь».







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