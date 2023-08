28 авг 2023



ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит THE HIVES



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают исполнять кавер-версии — на этот раз пришёл момент для интерпретации хита THE HIVES "Hate To Say I Told You So".







