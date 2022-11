7 ноя 2022



ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют THE CRAMPS



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз пришёл момент для песни для классического трека THE CRAMPS "Can Your Pussy Do The Dog?".







просмотров: 234