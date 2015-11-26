GLENN DANZIG думает о продолжении

GLENN DANZIG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать продолжения фильма "Death Rider In The House Of Vampires":
«Меня уже спрашивали об этом неофициально. Но да. Конечно, если фильм будет успешным, будет продолжение. Конечно, мы с актрисой Ким [режиссёр; "Ведьма из Блэр 2", "Двойка"] вернёмся, и это всё, что я могу вам сказать по этому поводу. Остальные могут вернуться, а могут и не вернуться. Если мы сделаем продолжение, вам придется посмотреть его, чтобы узнать, кто не сможет вернуться, а кто вернётся».
Санчез
Jotun
Я чото был уверен, что после прошлогоднего альбома каверов его вычислили, отпиздили и утопили в выгребной яме с потными носками фанаты Элвиса.
Санчез
Svarg_1349
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