GLENN DANZIG думает о продолжении



GLENN DANZIG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать продолжения фильма "Death Rider In The House Of Vampires":



«Меня уже спрашивали об этом неофициально. Но да. Конечно, если фильм будет успешным, будет продолжение. Конечно, мы с актрисой Ким [режиссёр; "Ведьма из Блэр 2", "Двойка"] вернёмся, и это всё, что я могу вам сказать по этому поводу. Остальные могут вернуться, а могут и не вернуться. Если мы сделаем продолжение, вам придется посмотреть его, чтобы узнать, кто не сможет вернуться, а кто вернётся».































