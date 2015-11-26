Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 53
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 43
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 31
[= ||| все новости группы



*

Danzig

*



30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GLENN DANZIG думает о продолжении



*
zoom
*
* *
GLENN DANZIG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать продолжения фильма "Death Rider In The House Of Vampires":

«Меня уже спрашивали об этом неофициально. Но да. Конечно, если фильм будет успешным, будет продолжение. Конечно, мы с актрисой Ким [режиссёр; "Ведьма из Блэр 2", "Двойка"] вернёмся, и это всё, что я могу вам сказать по этому поводу. Остальные могут вернуться, а могут и не вернуться. Если мы сделаем продолжение, вам придется посмотреть его, чтобы узнать, кто не сможет вернуться, а кто вернётся».

GLENN DANZIG Says There Could Be A Sequel To His Vampire Spaghetti Western














Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


30 авг 2021, 10:56		Уважаемый Данциг! пиши ка ты лучше материал для мисфитс, иначе твое воссоединение с ними ни о чем

Jotun


30 авг 2021, 11:33		Фига! Данциг-то жив ещё.
Я чото был уверен, что после прошлогоднего альбома каверов его вычислили, отпиздили и утопили в выгребной яме с потными носками фанаты Элвиса.

Санчез


30 авг 2021, 11:35		Jotun, живой, куда ему деваться)

Svarg_1349


30 авг 2021, 14:32		Я не откажусь и от нового альбома Данцига просто, не говоря уже о Мисфитс.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 501

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом