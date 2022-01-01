Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новое видео KREATOR 13
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 12
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
[= ||| все новости группы



*

Danzig

*



11 май 2022 : 		 Видео с выступления DANZIG

8 май 2022 : 		 GLENN DANZIG планирует завязать с турами

6 май 2022 : 		 Умер бывший басист DANZIG

4 май 2022 : 		 GLENN DANZIG работает над новыми сценариями

30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления DANZIG



zoom
DANZIG в ходе выступления на Toyota Arena, Ontario, California, седьмого мая целиком исполнил материал альбома 1990 года "Danzig II: Lucifuge".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом