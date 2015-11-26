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Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG 'a выйдет осенью



Новая коллекция кавер-версий песен Elvis'a Presley, записанная Glenn'ом Danzig'ом и получившая название "Danzig Sings Elvis", появится осенью.











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