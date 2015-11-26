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Danzig

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19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG

30 июл 2016 : 		 GLENN DANZIG завершил запись 'Danzig Sings Elvis'

10 апр 2016 : 		 DANZIG спел классику MISFITS на концерте ROB ZOMBIE

23 мар 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DANZIG

25 ноя 2015 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет в следующем году

2 ноя 2015 : 		 GLENN DANZIG: "у меня уже есть 80% материала"

30 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Мне нравится, как METALLICA сыграли наши песни»

21 окт 2015 : 		 DANZIG избил фаната

21 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «В какой-то момент я завяжу с турами»

13 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома DANZIG

12 окт 2015 : 		 GLENN DANZIG: «Я хотел записать альбом кавер-версий с 1979 года»

22 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома DANZIG
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Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью



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Новая коллекция кавер-версий песен Elvis'a Presley, записанная Glenn'ом Danzig'ом и получившая название "Danzig Sings Elvis", появится осенью.



GLENN DANZIG



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