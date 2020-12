сегодня



GLENN DANZIG выпустил специальный винил



GLENN DANZIG выпустил четыре версии 7-дюймового винила со своим прочтением классического хита Элвиса Пресли "Always On My Mind", а также альтернативной версией "Loving Arms" в качестве би-сайда.



«Я всегда хотел выпустить леопардовый винил, и, насколько мне известно, никто такого никогда не делал. Я показал свой вариант Brian'y с Cleopatra, он оценил идею, и мы оба очень рады, что фанатам предоставлена подобная возможность!»











