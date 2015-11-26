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*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
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*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Danzig

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4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG

30 июл 2016 : 		 GLENN DANZIG завершил запись 'Danzig Sings Elvis'

10 апр 2016 : 		 DANZIG спел классику MISFITS на концерте ROB ZOMBIE

23 мар 2016 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от DANZIG
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GLENN DANZIG выпустил специальный винил



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GLENN DANZIG выпустил четыре версии 7-дюймового винила со своим прочтением классического хита Элвиса Пресли "Always On My Mind", а также альтернативной версией "Loving Arms" в качестве би-сайда.

«Я всегда хотел выпустить леопардовый винил, и, насколько мне известно, никто такого никогда не делал. Я показал свой вариант Brian'y с Cleopatra, он оценил идею, и мы оба очень рады, что фанатам предоставлена подобная возможность!»

DANZIG Announces Special Limited-Edition 7" Vinyl Companion To His ELVIS Tribute




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