Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG



Трейлер к спагетти-вестерну про вампиров "Death Rider In The House Of Vampires", в съёмках которого участвовал GLENN DANZIG (Bad Bathory), доступен ниже. Он же был одним из авторов картины. В фильме снимались: Devon Sawa в роли Death Rider, Julian Sands в роли Count Holliday, Kim Director в роли Carmilla Joe, Eli Roth в роли Drac Cassidy, Ashley Wisdom в роли Mina Belle, Victor DiMattia в роли Kid Vlad, Danny Trejo в роли Bela Latigo.





















