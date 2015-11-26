Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

Трейлер к спагетти-вестерну про вампиров "Death Rider In The House Of Vampires", в съёмках которого участвовал GLENN DANZIG (Bad Bathory), доступен ниже. Он же был одним из авторов картины. В фильме снимались: Devon Sawa в роли Death Rider, Julian Sands в роли Count Holliday, Kim Director в роли Carmilla Joe, Eli Roth в роли Drac Cassidy, Ashley Wisdom в роли Mina Belle, Victor DiMattia в роли Kid Vlad, Danny Trejo в роли Bela Latigo.
Санчез
Он же вернулся в состав мисфитс? за 5 лет, учитывая в каком жанре эта группа рабоатет, можно было бы 3-6 альбомов выпустить, эххх(
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