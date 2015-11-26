Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
*Новое видео U.D.O. 41
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 30
[= ||| все новости группы



*

Danzig

*



27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG

21 апр 2017 : 		 Новая песня DANZIG

13 апр 2017 : 		 DANZIG о нереализованном материале

29 мар 2017 : 		 GLENN DANZIG: «Пожары в Калифорнии могут быть актом терроризма»

20 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома DANZIG

16 мар 2017 : 		 Новый альбом DANZIG выйдет весной

3 авг 2016 : 		 Винил от DANZIG

30 июл 2016 : 		 GLENN DANZIG завершил запись 'Danzig Sings Elvis'
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GLENN DANZIG представит фильм летом



* *
* *
Новый фильм с участием GLENN DANZIG, "Death Rider In The House Of Vampires", будет представлен в кинотеатрах США с 27 августа.

GLENN DANZIG's Vampire Spaghetti Western 'Death Rider In The House Of Vampires' To Open In U.S. Theaters Next Month





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


27 июл 2021, 06:13		А когда новые альбомы в рамках мисфитс лол? Клепать фильмы, сериалы могут, вякать в твиттере и ныть из за стриминговых сервисов могут, а писать номый матеарил не могут


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 113

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом