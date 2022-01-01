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Умер бывший басист DANZIG



Бывший басист DANZIG Хоуи Пиро скончался четвёртого мая из-за осложнений от пневмонии, вызванной COVID-19, возникшей после трансплантации печени. Ему был 61 год.







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