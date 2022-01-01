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GLENN DANZIG планирует завязать с турами



GLENN DANZIG в рамках недавнего интервью журналу Revolver сообщил, что нынешние гастроли с CRADLE OF FILTH и CROBOT могут стать для него последними:



«Я не думаю, что буду больше гастролировать. Я просто буду летать на концерты то туда, то сюда. Возможно, я соглашусь на несколько разовых выступлений. Но я просто не вижу себя больше в гастрольном автобусе... Да. Я думаю, что с этим покончено».





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