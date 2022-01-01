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Danzig

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GLENN DANZIG работает над новыми сценариями



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GLENN DANZIG в рамках недавней беседы рассказал, что работает над новыми сценариями:

«"The Vampires' Vengeance" — это сиквел "Death Rider". Он почти готов. Потом я пишу сценарий фильма про байкеров-оборотней, байкеров вне закона. Потом у меня есть фильм о боевых искусствах, над которым я давно работаю, с убийцей, сражающимся на ножах. А потом в планах сиквел "Verotika"».

На вопрос о том, планирует ли он сняться ещё в каком-нибудь из своих фильмов, он сказал:

«Единственный фильм, в котором я сыграл небольшую роль, это "Death Rider", роль Bad Bathory, но это небольшая роль, потому что я просто хочу сосредоточиться на режиссуре. Даже не знаю. Скорее всего, в продолжении Bad Bathory вернётся, но я не уверен, что буду сниматься в других фильмах.

Делать фильм — это большой труд, особенно если ты пишешь сценарий и режиссируешь, потому что все приходят к режиссёру, когда возникают проблемы. А при съёмке фильма всегда миллион проблем, ты даже не знаешь и не догадываешься, каких. Это из серии: "Вау!" Ты приходишь домой измотанный, такой: "Ну нифига же себе!"

Я должен заметить, что люди — актёры, люди из съёмочной группы и все остальные, кто работает над фильмом, — все вкладывают много труда в то, чтобы сделать кино. И это реально тяжело.

Снять фильм гораздо сложнее, чем записать альбом».




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