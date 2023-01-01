Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 34
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
*GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефон... 13
*DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!» 13
*Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретил... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 34
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
[= ||| все новости группы



*

Danzig

*



1 дек 2023 : 		 Фильм GLENN DANZIG вышел на DVD

10 авг 2023 : 		 DANZIG не хватило автобусов

11 май 2022 : 		 Видео с выступления DANZIG

8 май 2022 : 		 GLENN DANZIG планирует завязать с турами

6 май 2022 : 		 Умер бывший басист DANZIG

4 май 2022 : 		 GLENN DANZIG работает над новыми сценариями

30 авг 2021 : 		 GLENN DANZIG думает о продолжении

27 июл 2021 : 		 GLENN DANZIG представит фильм летом

10 фев 2021 : 		 Трейлер фильма с участием GLENN DANZIG

4 дек 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустил специальный винил

7 май 2020 : 		 GLENN DANZIG не спешит с новым DANZIG

10 апр 2020 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от GLENN DANZIG

27 фев 2020 : 		 Дата выхода нового сборника кавер-версий GLENN DANZIG

17 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма GLENN DANZIG

10 янв 2020 : 		 GLENN DANZIG выпустит сборник кавер-версий Элвиса весной

10 янв 2020 : 		 Фильм GLENN DANZIG выйдет на Blu-Ray/DVD зимой

18 дек 2019 : 		 GLENN DANZIG завершил съёмки

19 апр 2019 : 		 Сборник каверов ELVIS'а PRESLEY от GLENN'a DANZIG'a выйдет осенью

21 ноя 2018 : 		 GLENN DANZIG выпустит альбом кавер-версий песен Элвиса Пресли

10 авг 2018 : 		 GLENN DANZIG на CLEOPATRA ENTERTAINMENT

30 июл 2018 : 		 Музыканты DORO, SABATON, SINNER, THUNDERMOTHER в трибьюте DANZIG

5 июн 2018 : 		 Подборка текстов GLENN DANZIG выйдет летом

29 мар 2018 : 		 DANZIG целиком исполнит "Danzig III: How The Gods Kill"

2 сен 2017 : 		 Новое видео DANZIG

29 май 2017 : 		 Видео с выступления DANZIG

14 май 2017 : 		 Новая песня DANZIG
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фильм GLENN DANZIG вышел на DVD



zoom
Второй фильм GLENN DANZIG, Death Rider In The House Of Vampires, премьера которого прошла на более чем 200 экранах 27 августа 2021 года, доступен на DVD и Blu-ray.

GLENN DANZIG's Death Rider In The House Of Vampires Film Now Available On Limited Edition Blu-Ray And DVD




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом