сегодня



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS представили нового вокалиста коллектива, Joel'a Peters'a в клипе на собственное прочтение классики MOTÖRHEAD "Born To Raise Hell".







+1 -0



( 2 ) просмотров: 312