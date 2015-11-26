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PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии



PHIL CAMPBELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, в чём он находит спасение во время пандемии:



«Просто приятно без гастролей. Это вне моего контроля, вне контроля всех, так что я просто сижу и нюхаю розы — что-то вроде того. Просто цени то, что у тебя есть, что у тебя есть дома, и всё в таком духе — я больше ценю свою жизнь и выгуливаю собак. Простые вещи. И ты можешь немного расслабиться — ты можешь заняться тем, что не замечал целую вечность, посмотреть телик, и всё такое. Наверное, можно перезарядить батарейки. Вот как-то так.



Когда всё вернётся на круги своя, надеюсь, что всё вернётся в более или менее нормальное русло, то, полагаю, толпа будет знатно сходить с ума. Особенно в самом начале, когда концерты только начнутся. Надеюсь, на какое-то время для всех будет бесплатное пиво.



Мы просто должны ждать. Каждый может пройти через это. Нужно просто набраться терпения. Я оптимист. Я уверен, что если мы ещё немного поработаем, то отлично справимся со всем, ведь наши души слишком сильны, чтобы позволить этому добраться до нас. Особенно в нашем рок-н-ролльном братстве. Мы хотим снова услышать живой рок — все хотят — ваши любимые группы тоже. Думаю, нам просто нужно ещё немного подождать. Но 2021-й может стать удивительным, через какое-то время».













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