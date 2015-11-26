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Phil Campbell and the Bastard Sons

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13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST
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PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии



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PHIL CAMPBELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, в чём он находит спасение во время пандемии:

«Просто приятно без гастролей. Это вне моего контроля, вне контроля всех, так что я просто сижу и нюхаю розы — что-то вроде того. Просто цени то, что у тебя есть, что у тебя есть дома, и всё в таком духе — я больше ценю свою жизнь и выгуливаю собак. Простые вещи. И ты можешь немного расслабиться — ты можешь заняться тем, что не замечал целую вечность, посмотреть телик, и всё такое. Наверное, можно перезарядить батарейки. Вот как-то так.

Когда всё вернётся на круги своя, надеюсь, что всё вернётся в более или менее нормальное русло, то, полагаю, толпа будет знатно сходить с ума. Особенно в самом начале, когда концерты только начнутся. Надеюсь, на какое-то время для всех будет бесплатное пиво.

Мы просто должны ждать. Каждый может пройти через это. Нужно просто набраться терпения. Я оптимист. Я уверен, что если мы ещё немного поработаем, то отлично справимся со всем, ведь наши души слишком сильны, чтобы позволить этому добраться до нас. Особенно в нашем рок-н-ролльном братстве. Мы хотим снова услышать живой рок — все хотят — ваши любимые группы тоже. Думаю, нам просто нужно ещё немного подождать. Но 2021-й может стать удивительным, через какое-то время».

MOTГ–RHEAD Guitarist PHIL CAMPBELL On Post-Pandemic Concerts:





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