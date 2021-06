сегодня



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS сообщили о том, что расстаются с вокалистом Neil'ом Starr'ом:



«После долгих раздумий мы с сожалением сообщаем, что решили попробовать новое вокальное направление в нашей группе и поэтому расстаемся с нашим другом и вокалистом Neil'ом Starr'ом. Мы хотели бы поблагодарить его за все фантастические выступления с нами и за его работу за кулисами на протяжении многих лет, и пожелать ему удачи в будущем.



Мы также планируем отыграть все ранее намеченные концерты с временным вокалистом. Если вы живете в Великобритании и считаете, что могли бы подойти на роль вокалиста и фронтмена для PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, пожалуйста, пришлите нам свои данные и несколько ссылок на ваши выступления, чтобы мы могли их рассмотреть».



















