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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS сообщили о том, что расстаются с вокалистом Neil'ом Starr'ом:
«После долгих раздумий мы с сожалением сообщаем, что решили попробовать новое вокальное направление в нашей группе и поэтому расстаемся с нашим другом и вокалистом Neil'ом Starr'ом. Мы хотели бы поблагодарить его за все фантастические выступления с нами и за его работу за кулисами на протяжении многих лет, и пожелать ему удачи в будущем.
Мы также планируем отыграть все ранее намеченные концерты с временным вокалистом. Если вы живете в Великобритании и считаете, что могли бы подойти на роль вокалиста и фронтмена для PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, пожалуйста, пришлите нам свои данные и несколько ссылок на ваши выступления, чтобы мы могли их рассмотреть».
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HeliosHyperion
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