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Phil Campbell and the Bastard Sons

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2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST
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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом



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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS сообщили о том, что расстаются с вокалистом Neil'ом Starr'ом:

«После долгих раздумий мы с сожалением сообщаем, что решили попробовать новое вокальное направление в нашей группе и поэтому расстаемся с нашим другом и вокалистом Neil'ом Starr'ом. Мы хотели бы поблагодарить его за все фантастические выступления с нами и за его работу за кулисами на протяжении многих лет, и пожелать ему удачи в будущем.

Мы также планируем отыграть все ранее намеченные концерты с временным вокалистом. Если вы живете в Великобритании и считаете, что могли бы подойти на роль вокалиста и фронтмена для PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, пожалуйста, пришлите нам свои данные и несколько ссылок на ваши выступления, чтобы мы могли их рассмотреть».

MOTГ–RHEAD Guitarist








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HeliosHyperion


2 июн 2021, 19:10		Да что ж такое. Не хватает сына-вокалиста.


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