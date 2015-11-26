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Phil Campbell and the Bastard Sons

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10 окт 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста

2 июн 2021 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS расстались с вокалистом

13 янв 2021 : 		 PHIL CAMPBELL — о концертах после пандемии

10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST
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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста



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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:

«Joel выделился с самого начала. Репетиции прошли успешно, и мы были очень довольны выступлением Joel'а на Headbanger's Balls Fest в Бельгии в прошлые выходные, поэтому мы решили отдать ему это место в предстоящем туре по Великобритании в ноябре».

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Introduce New Vocalist JOEL PETERS



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