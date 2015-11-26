PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:
«Joel выделился с самого начала. Репетиции прошли успешно, и мы были очень довольны выступлением Joel'а на Headbanger's Balls Fest в Бельгии в прошлые выходные, поэтому мы решили отдать ему это место в предстоящем туре по Великобритании в ноябре».
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