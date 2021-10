сегодня



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS нашли вокалиста



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS опубликовали следующее сообщение:



«Joel выделился с самого начала. Репетиции прошли успешно, и мы были очень довольны выступлением Joel'а на Headbanger's Balls Fest в Бельгии в прошлые выходные, поэтому мы решили отдать ему это место в предстоящем туре по Великобритании в ноябре».







