Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS



"Son Of A Gun", новое видео группы PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We're The Bastards", выходящего 13 ноября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. We're The Bastards



02. Son Of A Gun



03. Promises Are Poison



04. Born To Roam



05. Animals



06. Bite My Tongue



07. Desert Song



08. Keep Your Jacket On



09. Lie To Me



10. Riding Straight To Hell



11. Hate Machine



12. Destroyed



13. Waves



Bonus tracks (limited digipak):



14. Big Mouth (Live)



15. Freak Show (Live)



16. Dark Days (Live)



17. Rock 'N' Roll (Live)



















