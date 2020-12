сегодня



PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»



В рамках беседы "Talking With Mark Strigl" Phil Campbell по случаю выхода нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS ответил на вопрос о том, какие есть планы относительно гастролей:



«У нас есть план, у нас намечен ряд фестивалей. Ну а будет или нет — всё это лишь в руках богов. На самом деле этот год должен был стать для нас самым загруженным, но всё отменилось. Единственный раз, когда я был на сцене, — это дважды джемовал с HAWKWIND. Я сыграл несколько песен в Royal Albert Hall и в Кардиффе. Это было в январе. Так что у нас в планах фестивали, которые перенеслись на следующий год. И на вторую половину — тур по Британии и Европе.



Я сохраняю оптимизм. Я хочу думать, что случится маленькое чудо и все будут в безопасности... Это не просто обычная простуда, здоровье эта зараза подрывает серьёзно. Но и наоборот, когда всё вернется на круги своя, на лицах всех — фанатов, артистов, техников — будет такая улыбка... Закатят вечеринки на несколько месяцев, могу представить. Так что подождём и посмотрим. Но да — мы пытаемся что-то бронировать».



Phil также подтвердил, что общался с Mikkey Dee после того, как тот подцепил COVID-19:



«Я недавно говорил с ним. У него и его жены обнаружили вирус, и Mikkey лежал ничком. К счастью, я надеюсь, это не сильно затронуло его лёгкие. Но он сказал, что так хреново ему не было никогда в жизни. И Mikkey очень сильный — он пройдёт через что угодно — так что должно быть что-то реально хреновое, что смогло его свалить с ног. К счастью, он отбился!»













