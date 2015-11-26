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Phil Campbell and the Bastard Sons

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10 дек 2020 : 		 PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»

15 ноя 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1 ноя 2019 : 		 PHIL CAMPBELL о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

25 окт 2019 : 		 ROB HALFORD в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

21 сен 2019 : 		 ALICE COOPER в новой песне PHIL'a CAMPBELL'a

12 авг 2019 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL

5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST
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|||| сегодня

PHIL CAMPBELL: «COVID-19 — не просто простуда»



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В рамках беседы "Talking With Mark Strigl" Phil Campbell по случаю выхода нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS ответил на вопрос о том, какие есть планы относительно гастролей:

«У нас есть план, у нас намечен ряд фестивалей. Ну а будет или нет — всё это лишь в руках богов. На самом деле этот год должен был стать для нас самым загруженным, но всё отменилось. Единственный раз, когда я был на сцене, — это дважды джемовал с HAWKWIND. Я сыграл несколько песен в Royal Albert Hall и в Кардиффе. Это было в январе. Так что у нас в планах фестивали, которые перенеслись на следующий год. И на вторую половину — тур по Британии и Европе.

Я сохраняю оптимизм. Я хочу думать, что случится маленькое чудо и все будут в безопасности... Это не просто обычная простуда, здоровье эта зараза подрывает серьёзно. Но и наоборот, когда всё вернется на круги своя, на лицах всех — фанатов, артистов, техников — будет такая улыбка... Закатят вечеринки на несколько месяцев, могу представить. Так что подождём и посмотрим. Но да — мы пытаемся что-то бронировать».

Phil также подтвердил, что общался с Mikkey Dee после того, как тот подцепил COVID-19:

«Я недавно говорил с ним. У него и его жены обнаружили вирус, и Mikkey лежал ничком. К счастью, я надеюсь, это не сильно затронуло его лёгкие. Но он сказал, что так хреново ему не было никогда в жизни. И Mikkey очень сильный — он пройдёт через что угодно — так что должно быть что-то реально хреновое, что смогло его свалить с ног. К счастью, он отбился!»

MOTГ–RHEAD





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