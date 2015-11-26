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Phil Campbell and the Bastard Sons

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8 ноя 2020 : 		 PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми

17 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

10 окт 2020 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

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5 июл 2019 : 		 PHIL CAMPBELL выпустит альбом в этом году

29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

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15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST
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|||| сегодня

PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми



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PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос, давал ли Лемми ему какие-нибудь советы, и какой из них ему запомнился больше всего:

«Я думаю, что события просто с течением времени наслаиваются друг на друга. Когда я присоединился к MOTORHEAD, он сказал одну вещь: "Послушай, Phil, я доверяю тебе на сто процентов музыкально. Ты играешь так, как считаешь нужным. Но только не носи шорты на сцене". Потому что я подозреваю [бывший гитарист MOTÖRHEAD] Brian Robertson носил шорты на некоторых выступлениях до меня.

Как-то он ещё сказал: "Сделай так, чтобы ты никогда не обворовывал фэнов, и они получили полную отдачу за свой доллар", так всегда и было. Это были просто общие, приземлённые вещи, на самом то деле. [Он был] приземлённым парнем, который просто играл громко».

LEMMY





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