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PHIL CAMPBELL — о совете, который дал ему Лемми



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью ответил на вопрос, давал ли Лемми ему какие-нибудь советы, и какой из них ему запомнился больше всего:



«Я думаю, что события просто с течением времени наслаиваются друг на друга. Когда я присоединился к MOTORHEAD, он сказал одну вещь: "Послушай, Phil, я доверяю тебе на сто процентов музыкально. Ты играешь так, как считаешь нужным. Но только не носи шорты на сцене". Потому что я подозреваю [бывший гитарист MOTÖRHEAD] Brian Robertson носил шорты на некоторых выступлениях до меня.



Как-то он ещё сказал: "Сделай так, чтобы ты никогда не обворовывал фэнов, и они получили полную отдачу за свой доллар", так всегда и было. Это были просто общие, приземлённые вещи, на самом то деле. [Он был] приземлённым парнем, который просто играл громко».













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