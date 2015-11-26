Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*MANOWAR нашли гитариста 28
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 25
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 24
[= ||| все новости группы



*

Phil Campbell and the Bastard Sons

*



29 янв 2019 : 		 PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году

29 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

19 янв 2018 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка

10 янв 2018 : 		 Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 дек 2017 : 		 Кавер-версия HAWKIND от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

15 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

18 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

27 окт 2017 : 		 Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST

| - |
|||| сегодня

PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году



*
zoom
*
* *
Гитарист MOTÖRHEAD PHIL CAMPBELL в недавнем разговоре с греческим "TV WAR" выразил надежду, что летом этого года всё-таки выпустит сольную работу, в записи которой в качестве гостей принимали участие Rob Halford (JUDAS PRIEST), Dee Snider (TWISTED SISTER), Chris Fehn из SLIPKNOT, вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane и другие. Кроме того, в планах у него и книга:

«Я прекратил ей заниматься, потому что сначала хотел сделать запись [с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS]. Некоторые вещи должны оставаться в секрете. Человек-загадка — я хочу быть как Остин Пауэрс.

Но однажды я это сделаю. У меня есть два шведа [Leif Eriksson и Martin Svensson], которые помогают мне писать. В прошлом году я испытывал слишком большой стресс. У меня затопило дом, мы работали над пластинкой BASTARD SONS, давали большие концерты, так что я сказал себе: "Надо ещё немного подождать"».



MOTГ–RHEAD Guitarist PHIL CAMPBELL Hopes To Release Debut Solo Album By The Summer




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 195

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом