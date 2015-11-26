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PHIL CAMPBELL надеется выпустить альбом в этом году



Гитарист MOTÖRHEAD PHIL CAMPBELL в недавнем разговоре с греческим "TV WAR" выразил надежду, что летом этого года всё-таки выпустит сольную работу, в записи которой в качестве гостей принимали участие Rob Halford (JUDAS PRIEST), Dee Snider (TWISTED SISTER), Chris Fehn из SLIPKNOT, вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane и другие. Кроме того, в планах у него и книга:



«Я прекратил ей заниматься, потому что сначала хотел сделать запись [с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS]. Некоторые вещи должны оставаться в секрете. Человек-загадка — я хочу быть как Остин Пауэрс.



Но однажды я это сделаю. У меня есть два шведа [Leif Eriksson и Martin Svensson], которые помогают мне писать. В прошлом году я испытывал слишком большой стресс. У меня затопило дом, мы работали над пластинкой BASTARD SONS, давали большие концерты, так что я сказал себе: "Надо ещё немного подождать"».















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