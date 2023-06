сегодня



Schizophrenia, новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Kings Of The Asylum", выход которого намечен на первое сентября на Nuclear Blast. http://www.philcampbell.net







