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Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS



"Born To Roam", новое видео группы PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома We're The Bastards, выходящего 13 ноября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"We're The Bastards"

"Son Of A Gun"

"Promises Are Poison"

"Born To Roam"

"Animals"

"Bite My Tongue"

"Desert Song"

"Keep Your Jacket On"

"Lie To Me"

"Riding Straight To Hell"

"Hate Machine"

"Destroyed"

"Waves"



Bonus tracks (limited digipak):

"Big Mouth" (Live)

"Freak Show" (Live)

"Dark Days" (Live)

"Rock 'n' Roll" (Live)







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