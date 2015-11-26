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Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме



Mark Briody опубликовал следующее сообщение:



«Новый альбом JAG PANZER начинает приобретать приятные очертания. Я сократил тонну идей до набора песен, с которыми я продвигаюсь вперёд. Мои коллеги по группе внесли несколько отличных идей. Это будет концептуальный альбом. У нас есть название и уже готовы иллюстрации (они впечатляют). Концептуальные идеи для дизайна / фотографий и т. д. уже готовы. Альбом будет сведён аналоговым способом. Я в восторге от этого!»

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