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Jag Panzer

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27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

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26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания

1 мар 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

25 янв 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

15 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома JAG PANZER

9 дек 2010 : 		 Дата выхода нового альбома JAG PANZER

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JAG PANZER

1 июн 2010 : 		 JAG PANZER подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER RECORDS

26 янв 2009 : 		 JAG PANZER объявили название альбома

7 июн 2008 : 		 Альбом JAG PANZER "Chain Of Command" выйдет на виниле

6 дек 2006 : 		 JAG PANZER готовятся к записи двойного концертного альбома

22 авг 2006 : 		 JAG PANZER готовят новый концертный альбом
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Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме



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Mark Briody опубликовал следующее сообщение:

«Новый альбом JAG PANZER начинает приобретать приятные очертания. Я сократил тонну идей до набора песен, с которыми я продвигаюсь вперёд. Мои коллеги по группе внесли несколько отличных идей. Это будет концептуальный альбом. У нас есть название и уже готовы иллюстрации (они впечатляют). Концептуальные идеи для дизайна / фотографий и т. д. уже готовы. Альбом будет сведён аналоговым способом. Я в восторге от этого!»

JAG PANZER Guitarist MARK BRIODY Reveals New Album Will Be A Concept Record -



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