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Новый альбом JAG PANZER выйдет летом



JAG PANZER выпустят новую работу, получившую название "The Hallowed", 23 июня на Atomic Fire Records. Премьера первого сингла из этого диска, "Onward We Toil", намечена на 24 марта.







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