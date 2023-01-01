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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 50
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 15
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Jag Panzer

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29 апр 2023 : 		 Рассказ о записи нового альбома JAG PANZER

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

10 мар 2023 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет летом

9 дек 2022 : 		 JAG PANZER на Atomic Fire

23 ноя 2022 : 		 JAG PANZER нашли гитариста

1 июл 2022 : 		 JAG PANZER завершили запись ударных и баса

20 апр 2022 : 		 JAG PANZER начнут запись летом

27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания

1 мар 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

25 янв 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

15 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома JAG PANZER
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Рассказ о записи нового альбома JAG PANZER



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JAG PANZER опубликовали 14-минутный ролик, рассказывающий о записи нового альбома The Hallowed, релиз которого намечен на 23 июня на Atomic Fire Records.

JAG PANZER Release "Tales From The Hallowed" Studio Documentary; Video




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