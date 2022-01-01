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JAG PANZER нашли гитариста



JAG PANZER сообщили о том, что Ken Rodarte стал постоянным членом группы:



«Во время последних нескольких туров Ken проделал огромную работу. Когда он выразил заинтересованность в присоединении к коллективу, мы устроили ему 8-недельное прослушивание, чтобы понять, как он впишется в наш творческий процесс. Вклад Ken'а в "The Hallowed" превзошел все наши ожидания. Я, Harry, Rikard, John и все мы очень рады, что именно он стал нашим новым членом!» http://www.jagpanzer.com





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