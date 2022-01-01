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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Jag Panzer

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23 ноя 2022 : 		 JAG PANZER нашли гитариста

1 июл 2022 : 		 JAG PANZER завершили запись ударных и баса

20 апр 2022 : 		 JAG PANZER начнут запись летом

27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания

1 мар 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

25 янв 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

15 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома JAG PANZER

9 дек 2010 : 		 Дата выхода нового альбома JAG PANZER

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JAG PANZER

1 июн 2010 : 		 JAG PANZER подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER RECORDS

26 янв 2009 : 		 JAG PANZER объявили название альбома

7 июн 2008 : 		 Альбом JAG PANZER "Chain Of Command" выйдет на виниле
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JAG PANZER нашли гитариста



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JAG PANZER сообщили о том, что Ken Rodarte стал постоянным членом группы:

«Во время последних нескольких туров Ken проделал огромную работу. Когда он выразил заинтересованность в присоединении к коллективу, мы устроили ему 8-недельное прослушивание, чтобы понять, как он впишется в наш творческий процесс. Вклад Ken'а в "The Hallowed" превзошел все наши ожидания. Я, Harry, Rikard, John и все мы очень рады, что именно он стал нашим новым членом!»



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