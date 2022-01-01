JAG PANZER нашли гитариста

JAG PANZER сообщили о том, что Ken Rodarte стал постоянным членом группы:
«Во время последних нескольких туров Ken проделал огромную работу. Когда он выразил заинтересованность в присоединении к коллективу, мы устроили ему 8-недельное прослушивание, чтобы понять, как он впишется в наш творческий процесс. Вклад Ken'а в "The Hallowed" превзошел все наши ожидания. Я, Harry, Rikard, John и все мы очень рады, что именно он стал нашим новым членом!»
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