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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 35
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 17
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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Jag Panzer

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19 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления JAG PANZER

28 июл 2023 : 		 Новое видео JAG PANZER

1 июл 2023 : 		 JAG PANZER впервые попали в чарты

23 июн 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

19 май 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

29 апр 2023 : 		 Рассказ о записи нового альбома JAG PANZER

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

10 мар 2023 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет летом

9 дек 2022 : 		 JAG PANZER на Atomic Fire

23 ноя 2022 : 		 JAG PANZER нашли гитариста

1 июл 2022 : 		 JAG PANZER завершили запись ударных и баса

20 апр 2022 : 		 JAG PANZER начнут запись летом

27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист
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|||| 19 ноя 2023

Профессиональное видео с выступления JAG PANZER



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Профессиональное видео с выступления JAG PANZER, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

JAG PANZER Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video Streaming




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19 ноя 2023
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просмотров: 244

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