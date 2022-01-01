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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 14
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Jag Panzer

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9 дек 2022 : 		 JAG PANZER на Atomic Fire

23 ноя 2022 : 		 JAG PANZER нашли гитариста

1 июл 2022 : 		 JAG PANZER завершили запись ударных и баса

20 апр 2022 : 		 JAG PANZER начнут запись летом

27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания

1 мар 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

25 янв 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

15 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома JAG PANZER

9 дек 2010 : 		 Дата выхода нового альбома JAG PANZER

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JAG PANZER

1 июн 2010 : 		 JAG PANZER подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER RECORDS

26 янв 2009 : 		 JAG PANZER объявили название альбома
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JAG PANZER на Atomic Fire



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JAG PANZER объявили о заключении контракта с Atomic Fire и обещают, что 12 студийный альбом, получивший название "The Hallowed", будет выпущен весной.

Mark Briody: «JAG PANZER с гордостью объявляют о подписании контракта с Atomic Fire Records. На протяжении многих лет мы видели, какую невероятную работу по продвижению проделали Маркус, Флори и их команда. Мы почувствовали, что наша музыка в сочетании с их упорной работой может вывести JAG PANZER на новый уровень. Мы очень рады выпустить "The Hallowed" на Atomic Fire Records»






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