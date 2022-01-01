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JAG PANZER на Atomic Fire



JAG PANZER объявили о заключении контракта с Atomic Fire и обещают, что 12 студийный альбом, получивший название "The Hallowed", будет выпущен весной.



Mark Briody: «JAG PANZER с гордостью объявляют о подписании контракта с Atomic Fire Records. На протяжении многих лет мы видели, какую невероятную работу по продвижению проделали Маркус, Флори и их команда. Мы почувствовали, что наша музыка в сочетании с их упорной работой может вывести JAG PANZER на новый уровень. Мы очень рады выпустить "The Hallowed" на Atomic Fire Records»











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