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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 39
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
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Jag Panzer

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1 июл 2023 : 		 JAG PANZER впервые попали в чарты

23 июн 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

19 май 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

29 апр 2023 : 		 Рассказ о записи нового альбома JAG PANZER

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

10 мар 2023 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет летом

9 дек 2022 : 		 JAG PANZER на Atomic Fire

23 ноя 2022 : 		 JAG PANZER нашли гитариста

1 июл 2022 : 		 JAG PANZER завершили запись ударных и баса

20 апр 2022 : 		 JAG PANZER начнут запись летом

27 янв 2022 : 		 Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

26 авг 2017 : 		 Народная песня от JAG PANZER

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от JAG PANZER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью

15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания
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JAG PANZER впервые попали в чарты



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JAG PANZER впервые за свою 40-летнюю карьеру попали в чарты Германии с новым альбомом The Hallowed, добравшись до 23 места.

JAG PANZER Lands First Ever Appearance On The German Charts With The Hallowed




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