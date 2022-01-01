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Новое видео MEGADETH
37
Новое видео OZZY OSBOURNE
31
Новая песня MACHINE HEAD
15
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства
9
все новости группы
Jag Panzer
США
Power Metal
Speed Metal
http://www.jagpanzer.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lasegue
1 июл 2022
:
JAG PANZER завершили запись ударных и баса
20 апр 2022
:
JAG PANZER начнут запись летом
27 янв 2022
:
Гитарист JAG PANZER — о новом альбоме
22 сен 2017
:
Видео с текстом от JAG PANZER
26 авг 2017
:
Народная песня от JAG PANZER
21 июл 2017
:
Видео с текстом от JAG PANZER
1 июл 2017
:
Новый альбом JAG PANZER выйдет осенью
15 янв 2017
:
JAG PANZER завершили запись демо
2 ноя 2015
:
JAG PANZER начнут запись в мае
2 июн 2015
:
Переиздание JAG PANZER выйдет в июне
16 мар 2015
:
JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом
23 фев 2013
:
Детали бокс-сета JAG PANZER
29 дек 2012
:
Виниловый бокс-сет JAG PANZER
26 июл 2011
:
JAG PANZER объявили о распаде
19 июл 2011
:
Из JAG PANZER ушел гитарист
10 мар 2011
:
Новое видео JAG PANZER
9 мар 2011
:
Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания
1 мар 2011
:
Новая песня JAG PANZER
25 янв 2011
:
Новая песня JAG PANZER
15 дек 2010
:
Трейлер нового альбома JAG PANZER
9 дек 2010
:
Дата выхода нового альбома JAG PANZER
22 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома JAG PANZER
1 июн 2010
:
JAG PANZER подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER RECORDS
26 янв 2009
:
JAG PANZER объявили название альбома
7 июн 2008
:
Альбом JAG PANZER "Chain Of Command" выйдет на виниле
6 дек 2006
:
JAG PANZER готовятся к записи двойного концертного альбома
сегодня
JAG PANZER завершили запись ударных и баса
JAG PANZER завершили запись ударных и баса для нового альбома "The Hallowed". Далее на очереди партии гитар и вокала, а после этого Jim Morris проведет сведение материала.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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