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JAG PANZER начнут запись летом



JAG PANZER сообщили о том, что планируют с июня этого года приступить к записи концептуального альбома, получившего название "The Hallowed". За сведение и мастеринг будет отвечать Jim Morris из Morrisound Studios, а за оформление — Dusan Markovic.







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