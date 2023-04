сегодня



Видео с текстом от JAG PANZER



Stronger Than You Know, официальное видео с текстом от JAG PANZER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Hallowed", выход которого намечен на 23 июня на Atomic Fire Records. http://www.jagpanzer.com







