Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG



Аарон Росси, бывший барабанщик MINISTRY и PRONG, скончался в возрасте 44 лет 27 января. До публикации шестого марта на его странице эта информация не была известна:



«С глубоким прискорбием сообщаем, что 27 января 2025 года Аарон Джон Росси скончался от внезапного тяжелого сердечного приступа.



Аарон был человеком, обладающим собственной гравитационной силой. Его мощная энергия мгновенно овладевала вами. Если вы видели его на сцене, вы были потрясены его огромной мощью, скоростью и ловкостью, а если вам посчастливилось узнать его лично, вы были поражены его добротой, юмором и скромностью.



Аарон покидает нас так рано — это очень тяжело, но мы знаем, что он не хотел бы, чтобы его запомнили именно таким. Он смешил нас и рассказывал истории так, будто это была его работа. Мы искренне надеемся, что вы поделитесь своими историями об Аароне в комментариях.



В будущем состоится церемония в честь Аарона, и детали будут опубликованы в ближайшее время.



Талант Аарона на ударных и его музыкальный слух были бесподобны - и его звук будет жить вечно. Он всегда будет The Shredder, The Beast, The Big Dog.



Rock In Peace, Аарон! Мы любим и скучаем по тебе!!!»











