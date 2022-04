сегодня



Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN



Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Sons of Salem"

"The Filthy & the Few"

"The Man Who Invented Time"

"Saruman's Wish"

"Some You Win, Some You Lose"

"Your World Will Hate This"

"Scorpionica"

"The Devil's Whip"

"They Come Back (Harvest of Skulls)"

"Quincy the Pigboy"

"Red Tide Rising"







+0 -0



просмотров: 186