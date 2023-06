сегодня



Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN



Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Blue Snow"

"Solarisphere"

"Shine"

"The Man Who Invented Time"

"Diesel (Phunt)"

"Snail Hook"

"Nuclear Guru"

"Lunarville 7, Airlock 3"

"Time Travelling Blues"

"Scorpionica"

"Quincy The Pigboy"

"Red Tide Rising"







