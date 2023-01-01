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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Orange Goblin

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16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

25 апр 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 окт 2021 : 		 ORANGE GOBLIN на Peaceville Records

24 сен 2021 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет на виниле

3 июл 2021 : 		 ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом

30 июн 2021 : 		 ORANGE GOBLIN представили нового басиста

20 янв 2021 : 		 Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе

27 апр 2020 : 		 Концертное видео ORANGE GOBLIN

22 апр 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN

12 апр 2020 : 		 ORANGE GOBLIN планируют новый альбом

28 авг 2019 : 		 Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США

2 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN

23 апр 2018 : 		 Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN

1 мар 2018 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

27 июл 2017 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN

26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте

14 сен 2012 : 		 ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом
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Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN



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Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Blue Snow"
"Solarisphere"
"Shine"
"The Man Who Invented Time"
"Diesel (Phunt)"
"Snail Hook"
"Nuclear Guru"
"Lunarville 7, Airlock 3"
"Time Travelling Blues"
"Scorpionica"
"Quincy The Pigboy"
"Red Tide Rising"

ORANGE GOBLIN - Pro-Shot Video Of Full 2023 Freak Valley Festival Show




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