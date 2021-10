сегодня



ORANGE GOBLIN на Peaceville Records



ORANGE GOBLIN объявили о заключении контракта с лейблом Peaceville Records, на котором в 2022 году состоится релиз нового альбома.



Ben Ward: «Когда мы только создавали группу в 1995 году, лейбл Peaceville был лейблом, которым мы очень восхищались из-за количества потрясающих групп, которые они выпускали и развивали карьеру в то время. Примкнуть к реестру, на котором выходили альбомы таких групп, как Autopsy, Darkthrone, Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride, Pentagram, At The Gates, Aura Noir и многих других - это большая честь, и мы с нетерпением ждем продолжения этой удивительной родословной талантов, наряду с убийственными группами, которые сейчас находятся в их активе. Мы разговаривали с несколькими лейблами, после того как закончилось наше последнее соглашение, и энтузиазм, видение и страсть к музыке, которые продемонстрировали Peaceville, сделали это решение очень легким для всех нас. Нам не терпится начать работу над 10-м студийным альбомом Orange Goblin. У нас новый басист и вместе мы работаем над новым материалом, рассчитывая выпустить его где-то в 2022 году. Ура!» http://www.orange-goblin.com





