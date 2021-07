сегодня



ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом



ORANGE GOBLIN в 2007 году выпустили альбом "Healing Through Fire", и 14 лет спустя планируют зарелизить расширенную версию этой пластинки, в которую войдут 27 треков:



CD 1 – Healing Through Fire



"The Ballad Of Solomon Eagle"

"Vagrant Stomp"

"The Ale House Braves"

"Cities Of Frost"

"Hot Knives And Open Sores"

"Hounds Ditch"

"Mortlake (Dead Water)"

"They Come Back (Harvest Of Skulls)"

"Beginners Guide To Suicide"

"The Ballad Of Solomon Eagle" (Radio One Rock Show 17.08.07)

"They Come Back (Harvest Of Skulls)" (Radio One Rock Show 17.08.07)

"Scorpionica" (Radio One Rock Show 17.08.07)

"Blue Snow" (Radio One Rock Show 17.08.07)

"The Ballad Of Solomon Eagle" (2006 Demo)

"They Come Back (Harvest Of Skulls)" (2006 Demo)

"New Rose" (2006 Demo)



CD 2 – Live At The Mean Fiddler, London, December 16, 2006



"Intro

"Some You Win, Some You Lose"

"Quincy The Pig Boy"

"Getting High On The Bad Times"

"The Ballad Of Solomon Eagle"

"Hot Magic, Red Planet"

"Round Up The Horses"

"They Come Back (Harvest Of Skulls)"

"Your World Will Hate This"

"Blue Snow"

"Scorpionica"







