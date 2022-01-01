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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Orange Goblin

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28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

25 апр 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 окт 2021 : 		 ORANGE GOBLIN на Peaceville Records

24 сен 2021 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет на виниле

3 июл 2021 : 		 ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом

30 июн 2021 : 		 ORANGE GOBLIN представили нового басиста

20 янв 2021 : 		 Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе

27 апр 2020 : 		 Концертное видео ORANGE GOBLIN

22 апр 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN

12 апр 2020 : 		 ORANGE GOBLIN планируют новый альбом

28 авг 2019 : 		 Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США

2 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN

23 апр 2018 : 		 Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN

1 мар 2018 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

27 июл 2017 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN

26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте

14 сен 2012 : 		 ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом

28 июн 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN
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Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN



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Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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