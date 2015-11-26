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Orange Goblin

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20 янв 2021 : 		 Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе

27 апр 2020 : 		 Концертное видео ORANGE GOBLIN

22 апр 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN

12 апр 2020 : 		 ORANGE GOBLIN планируют новый альбом

28 авг 2019 : 		 Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США

2 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN

23 апр 2018 : 		 Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN

1 мар 2018 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

27 июл 2017 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN

26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте

14 сен 2012 : 		 ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом

28 июн 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

6 фев 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

19 дек 2011 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

27 окт 2011 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале

4 окт 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN

14 апр 2011 : 		 ORANGE GOBLIN начнут запись в августе

17 янв 2011 : 		 Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе
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Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19



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Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward опубликовал следующее сообщение:

«Всех с Новым Годом! В последнее время в лагере OG было немного тихо". Из-за (премьер-министра Великобритании) системы уровней Бориса (Джонсона) и последующей блокировки и неопределённости, когда всё это закончится, мы неистово ищем возможные даты, чтобы перенести два концерта в Лондоне, которые изначально были запланированы на ноябрь и затем декабрь, продолжайте следить за информацией, так как все купленные билеты останутся действительными после того, как мы найдем новые даты. Тем временем, Chris (Turner, барабанщик) и Joe (Hoare, гитарист) были вынуждены изолироваться после того, как они и их семьи сдали положительный тест на Covid перед Рождеством, но, к счастью, они все теперь полностью восстановились».

ORANGE GOBLIN Members Fully Recover From COVID-19 Infection



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