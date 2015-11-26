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Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19



Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward опубликовал следующее сообщение:



«Всех с Новым Годом! В последнее время в лагере OG было немного тихо". Из-за (премьер-министра Великобритании) системы уровней Бориса (Джонсона) и последующей блокировки и неопределённости, когда всё это закончится, мы неистово ищем возможные даты, чтобы перенести два концерта в Лондоне, которые изначально были запланированы на ноябрь и затем декабрь, продолжайте следить за информацией, так как все купленные билеты останутся действительными после того, как мы найдем новые даты. Тем временем, Chris (Turner, барабанщик) и Joe (Hoare, гитарист) были вынуждены изолироваться после того, как они и их семьи сдали положительный тест на Covid перед Рождеством, но, к счастью, они все теперь полностью восстановились».







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