21 ноя 2020



Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе



Перед юбилейными концертами ORANGE GOBLIN, басист группы, Martyn Millard, объявил о своем уходе: «Эти два шоу станут последними в составе этой замечательной группы!



Я думал об этом несколько лет и считаю, что 25-летний юбилей идеальный вариант для этого решения. К сожалению мы не смогли в этом году должным образом отпраздновать наш четвертьвековой юбилей, который планировался на разных фестивалях и сольных концертах и если ждать до того, как ситуация стабилизируется, пройдет не меньше года. У меня нет никаких обид, я всех любил и всегда буду любить. И всегда буду поддерживать эту замечательную группу!»







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