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ORANGE GOBLIN готовы к студийной работе



ORANGE GOBLIN опубликовали следующее сообщение:



«Прошло довольно много времени с того момента, когда от нас были какие-то новости. Мы же были активно заняты в своей репетиционной зоне, сочиняя и оттачивая новый материал в преддверии выхода десятого студийного альбома Orange Goblin. В ноябре мы отправимся в студию звукозаписи в Англии, чтобы начать записывать этот альбом, который станет нашим первым альбомом с момента выхода в 2018 году "The Wolf Bites Back" и первым альбомом для нового лейбла Peaceville Records. У нас уже практически готовы десять новых песен, и мы очень рады поделиться ими с вами, надеемся, что альбом выйдет в первой половине 2024 года».







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