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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 60
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Orange Goblin

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25 сен 2023 : 		 ORANGE GOBLIN готовы к студийной работе

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

25 апр 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 окт 2021 : 		 ORANGE GOBLIN на Peaceville Records

24 сен 2021 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет на виниле

3 июл 2021 : 		 ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом

30 июн 2021 : 		 ORANGE GOBLIN представили нового басиста

20 янв 2021 : 		 Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе

27 апр 2020 : 		 Концертное видео ORANGE GOBLIN

22 апр 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN

12 апр 2020 : 		 ORANGE GOBLIN планируют новый альбом

28 авг 2019 : 		 Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США

2 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN

23 апр 2018 : 		 Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN

1 мар 2018 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

27 июл 2017 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN

26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте
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ORANGE GOBLIN готовы к студийной работе



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ORANGE GOBLIN опубликовали следующее сообщение:

«Прошло довольно много времени с того момента, когда от нас были какие-то новости. Мы же были активно заняты в своей репетиционной зоне, сочиняя и оттачивая новый материал в преддверии выхода десятого студийного альбома Orange Goblin. В ноябре мы отправимся в студию звукозаписи в Англии, чтобы начать записывать этот альбом, который станет нашим первым альбомом с момента выхода в 2018 году "The Wolf Bites Back" и первым альбомом для нового лейбла Peaceville Records. У нас уже практически готовы десять новых песен, и мы очень рады поделиться ими с вами, надеемся, что альбом выйдет в первой половине 2024 года».

ORANGE GOBLIN - Ready To Enter The Studio In November




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