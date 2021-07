30 июн 2021



ORANGE GOBLIN представили нового басиста



ORANGE GOBLIN сообщили о том, что новым басистом группы стал Harry Armstrong (ранее в Decomposed, Hangnail, Earls Of Mars, End Of Level Boss, вокалист Blind River). Он дебютирует на сцене тридцать первого июля в The Yard, Cornwall.







