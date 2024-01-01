9 янв 2024



ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом



ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом, который будет выпущен на Peaceville Records.



«С Новым годом! Новый альбом Orange Goblin уже готов и должен выйти где-то в мае/июне 2024 года на Peaceville Records. Наше первое живое выступление в этом году состоится в Швейцарии на Plug Out Festival Vol.1: на KIFF в Аарау в субботу 9 марта. Возможно, мы даже сыграем пару новых песен впервые в истории».







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