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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 18
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Orange Goblin

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9 янв 2024 : 		 ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом

25 ноя 2023 : 		 ORANGE GOBLIN думают о мае

25 сен 2023 : 		 ORANGE GOBLIN готовы к студийной работе

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

25 апр 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ORANGE GOBLIN

28 окт 2021 : 		 ORANGE GOBLIN на Peaceville Records

24 сен 2021 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет на виниле

3 июл 2021 : 		 ORANGE GOBLIN перевыпускают альбом

30 июн 2021 : 		 ORANGE GOBLIN представили нового басиста

20 янв 2021 : 		 Участники ORANGE GOBLIN переболели COVID-19

21 ноя 2020 : 		 Басист ORANGE GOBLIN объявил об уходе

27 апр 2020 : 		 Концертное видео ORANGE GOBLIN

22 апр 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ORANGE GOBLIN

12 апр 2020 : 		 ORANGE GOBLIN планируют новый альбом

28 авг 2019 : 		 Барабанщику ORANGE GOBLIN отказали в визе в США

2 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ORANGE GOBLIN

23 апр 2018 : 		 Обложка нового альбома ORANGE GOBLIN

1 мар 2018 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет летом

27 июл 2017 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме ORANGE GOBLIN

26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN
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|||| 9 янв 2024

ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом



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ORANGE GOBLIN завершили работу над альбомом, который будет выпущен на Peaceville Records.

«С Новым годом! Новый альбом Orange Goblin уже готов и должен выйти где-то в мае/июне 2024 года на Peaceville Records. Наше первое живое выступление в этом году состоится в Швейцарии на Plug Out Festival Vol.1: на KIFF в Аарау в субботу 9 марта. Возможно, мы даже сыграем пару новых песен впервые в истории».

ORANGE GOBLIN - "The New Album Is In The Can"




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